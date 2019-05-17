Эксперт рассказал, кто бы выиграл от роспуска парламента

В роспуске парламента не заинтересованы международные партнеры.

Верховная Рада 16 мая назначила долгожданную дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Церемония пройдет 20 мая. Но теперь всех волнует, будут ли досрочные выборы в Раду.

Формально юридические основания существуют, рассказал Главреду политтехнолог Олег Постернак.

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"Причина: отсутствие коалиции с момента выхода из нее трех фракций. Это Радикальная партия, Батькивщина и Самопомощь. Но, тут есть один маленький нюанс. Для этого необходимо решение Окружного административного суда, который этот факт установит. Потому что сегодня спикер Рады Андрей Парубий не дает возможности, он не демонстрирует подписи, которые должны быть у него", - уточнил политтехнолог.

По его словам, в роспуске не заинтересованы международные партнеры.

"Второй момент, который нужно будет учитывать – это международное давление. Насколько я понимаю, США и западноевропейские страны не склонны к сценарию досрочного роспуска Верховной Рады Украину в силу того, что они заинтересованы в выстраивании системы сдержек и противовесов в украинском политическом истеблишменте", - подчеркнул Постернак.

Он добавил, что досрочные выборы выгодны большинству политических сил. В том числе и команде Зеленского.

"И многим мажоритарщикам это выгодно, потому что ВРУ не сможет принять новую избирательную систему. Выборы пройдут по старой, а это шанс прохода в парламент по их мажоритарным анклавам и округам. Также, за роспуск будут Батькивщина, Оппоблок, потому они набирают достаточное количество голосов на волне президентской избирательно кампании. Даже часть БПП в этом заинтересована, ведь если они не попадают в список обновленной Солидарности, то могут пройти в Раду по мажоритарным округам", - уточнил Постернак.

А категорически против такого решения сейчас только Народный фронт, так как сегодня эта политическая партия находится в подвешенном состоянии, резюмировал эксперт.