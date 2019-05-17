В МИД Венгрии надеются на решение Зеленским "проблемы" с законом о языке

В МИД Венгрии надеются, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" относительно венгерского нацменьшинства в Украине.

Министерство иностранных дел Венгрии 16 мая обнародовало заявление относительно подписания президентом Украины Петром Порошенко закона "О функционировании украинского языка как государственного".

Венгерские дипломаты назвали закон "соответствующим духу Петра Порошенко", и выразили надежду, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским смогут решиться "проблемные вопросы" относительно венгерского нацменьшинства в Украине, передает Радио Свобода.

"Мы заинтересованы в восстановлении уравновешенных и дружественных отношений между Венгрией и Украиной, и надеемся, что новоизбранный президент будет открыт к этому", - говорится в заявлении.

В заявлении венгерского внешнеполитического ведомства повторили ранее озвученные тезисы о том, что языковой закон "ужимает права национальных меньшинств, потому что отбирает уже ранее предоставленное право на использование родного языка".

Читайте такжеВ правительстве Венгрии угрожают Украине из-за языкового закона - СМИ

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля. Документ поддержали 278 народных депутатов.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при выполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.