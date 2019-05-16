Порошенко задумался над досрочными выборами, роспуск Рады может быть ему выгодным – СМИ

Рассматривается вариант, при котором БПП самостоятельно может покинуть парламентскую коалицию.

В БПП сейчас говорят, что Петр Порошенко всерьез рассматривает возможность проведения досрочных парламентских выборов. Роспуск Рады может быть выгодным ему.

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Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record», который ведут журналисты «Украинской правды».

«Во-первых, его избирательные штабы уже готовы к выборам, а это экономит время и деньги.

Во-вторых, Раде остается меньше времени, чтобы отменить мажоритарку, поэтому мажоритарщики только «за», да еще и будут иметь свободное лето.

В-третьих, конкуренты на электоральном поле не успевают раскрутить новые политические проекты и шансы отобрать голоса БПП снижаются», – отмечается в сообщении.

«Условно говоря, Яценюк и Гройсман просто не успеют набрать электорального веса для «партии двух премьеров» или отдельных политических проектов. Поэтому Порошенко захочет забрать Гройсмана и Парубия в свой список и закрепить за собой то, что он набрал в первом туре выборов», – уточняют журналисты.

Как утверждается, существует вариант, при котором БПП самостоятельно может покинуть коалицию.

Напомним, Верховная Рада поддержала постановление о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.