Зеленского вызвали в суд

Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам свой избирательный бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя.

Сегодня, 13 мая, Оболонский районный суд Киева рассмотрит дело о нарушении ограничений по ведению предвыборной агитации, которую допустил новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Соответствующее дело значится в списке дел суда, предназначенные к рассмотрению.

Рассмотрение дела назначено на 12:45. Его будет слушать председатель суда Владислав Девятко.

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Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. Шоумен впоследствии пытался исправиться. Сначала продемонстрировал бюллетень, а потом спросил, можно ли это делать. Когда ему сказали о нарушении, он ответил журналистам: "Я вам его не показывал".

Отвечая на вопрос полицейского, зачем он показал свой бюллетень, кандидат сказал, что его об этом попросили журналисты.

"Я не сориентировался и показал так", - сказал Зеленский.

В полиции Киева сообщили, что действия Зеленского квалифицированы по ст. 212-10 (Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 минимумов доходов граждан.

Согласно сообщению правоохранителей, они прибыли в избирательный штаб кандидата, где составили на Зеленского административные материалы. Материалы будут переданы на рассмотрение суда.