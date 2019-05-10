Эстония призовет ЕС ввести новые санкции против РФ из-за паспортов на оккупированном Донбассе

Новые санкции предложат ввести на встрече глав МИД стран ЕС.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен предложить ввести дополнительные санкции против России из-за выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО и оккупированного Крыма.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Eesti Paevaleht.

Рейнсалу планирует сделать это предложение на встрече глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 13 мая.

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"Россия - ядерная страна, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении стран-соседей. Интересам Эстонии отвечает поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получали релевантные трактовки", - говорится в сообщении Рейнсалу.

До этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к зарубежным партнерам Украины с просьбой усилить санкции против Российской Федерации за так называемые "путинские паспорта" для жителей оккупированного Донбасса.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские дипломаты выразили решительный протест против этого. Президент Петр Порошенко выступил со срочным обращением относительно этой ситуации.

Действия РФ осудили и в штабе победителя президентских выборов Владимира Зеленского. В украинском правительстве призвали жителей оккупированных территорий не принимать российские паспорта, а впоследствии признали их незаконными.