Россия планирует выдавать украинцам «бессрочный вид на жительство»

Ранее вид на жительство в РФ выдавали иностранцам на 5 лет.

В России введут «бессрочный вид на жительство», который смогут получать, в том числе, граждане Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на заседании российского правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Вводится так называемый «бессрочный вид на жительство». Сейчас он выдается на пять лет. Будет применяться вот такой институт», - сказал Медведев.

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По его словам, речь идет о более удобном порядке предоставления разрешений на временное проживание и видов на жительство в России.

Медведев добавил, что срок рассмотрения обращений будет сокращен с 6 до 4 месяцев.

«Есть целый ряд категорий граждан, для которых эти правила вступают в силу. Что касается вида на жительство, то мы расширяем круг лиц, которые могут его получить без разрешения на временное проживание, - речь идет о людях, которые родились на территории РСФРС и имели советское гражданство, а также тех, кто был депортирован с Крымской автономной союзной республики, и их родственников по прямой линии», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что вид на жительство смогут получить родившиеся в РФ дети, которых усыновили иностранцы, а также высококвалифицированные иностранцы.

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По информации пресс-службы Медведева, правительство РФ разработало законопроект, предусматривающий выдачу разрешений на временное проживание отдельным категориям иностранцев без учета квоты, утверждаемой Кабмином. Норма закона будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, у которых нет гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.