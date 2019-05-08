В МИД ожидают через две-три недели решения Трибунала ООН по требованию Украины к РФ освободить моряков

В МИД заявили, что отказ Россия принять участие в слушаниях Трибунала ООН, которые состоятся 10 мая, не влияет на легитимность судебного процесса.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что ожидают через две-три недели решения Международного трибунала ООН по морскому праву по иску Украина к России по применению временных мер, которые заключаются в освобождении и возвращении на родину захваченных Россией в плен украинских моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Она напомнила, что 10 мая по европейскому времени с 10:00 до 13:00 в городе Гамбург состоятся открытые устные слушания по делу об иммунитетах трех украинских военных кораблей и 24 членах их экипажей, незаконно захваченных РФ 25 ноября 2018 года.

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"Во время слушаний делегация Украины представит свою позицию по запросу о применении временных мер, которые были направлены в Международный трибунал по морскому праву 15 апреля этого года", - сказала Зеленко.

Она отметила, что от имени Украины в качестве агента будет выступать заместитель министра по иностранным делам Елена Зеркаль, а также профессора по международному праву и представители юридической компании Covington & Burling LLP.

"Делегация обратится в Международный трибунал с требованием обязать Российскую Федерацию немедленно освободить наши военно-морские суда и их экипажи, поскольку суда и военнослужащие владеют иммунитетом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, не могут быть законно задержанными, удерживаемыми и подвергнуты суду со стороны Российской Федерации", - заявила Зеленко.

"Хочу подчеркнуть, тот факт, что Российская Федерация отказалась участвовать в устных слушаниях, совершенно не влияет на легитимность процесса. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, неучастие ответчика по делу не означает ни остановки судебных процедур, ни освобождения ответчика от обязанности выполнять решения Международного трибунала по морскому праву", - сказала Зеленко.

"Согласно сложившейся практике, мы ожидаем соответствующего решения Международного трибунала уже через две-три недели", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

В иске отмечается, что захват и удерживание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске высказывается требование немедленно вернуть украинских моряков на Родину.

23 апреля в Гааге состоялись консультации по иску. Зеркаль заявила, что на консультациях представители РФ кардинально изменили тон разговора по поводу захваченных моряков и военных кораблей. По ее словам, россияне перешли от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии.