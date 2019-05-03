"Украина только выиграет": в МИД прокомментировали отказ РФ участвовать в Трибунале ООН по морякам

Отсутствие РФ не затянет дело, считают в МИД.

Отсутствие России на заседании Международного трибунала ООН по морскому праву ни на что не повлияет. Если суд потребует отпустить захваченных в плен украинских моряков, РФ придется выполнить его решение.

Об этом сообщила временно исполняющая обязанности директора Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева, передает «Обозреватель». Она подчеркнула, что решение трибунала является обязательным для выполнения обеими сторонами.

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Золотарева прокомментировала информацию о том, что Россия отказалась участвовать в слушаниях.

"Это абсолютно ни на что не влияет. По правилам и согласно конвенции ООН по морскому праву, суд может принимать решение при отсутствии второй стороны. И оно будет обязательным для выполнения обеими сторонами", – отметила она.

"Решение принимается на правовых основаниях. Есть Россия или ее нет – правовые основания от этого не изменятся", – пояснила представитель МИД.

По словам Золотаревой, отсутствие РФ не затянет дело. Делегация Украины от этого только выиграет, поскольку получит больше времени для выступления и представления своей правовой позиции.

Впрочем, чиновница не исключила, Россия может впоследствии спекулировать на этом моменте.

"Вы знаете РФ, мы знаем РФ. Поэтому ответ на этот вопрос очевиден: конечно, они будут этим манипулировать. Но только с точки зрения риторики, а не с точки зрения норм права. На сам суд это не повлияет никаким образом", – подчеркнула она.

В МИД ожидают, что свое решение суд объявит до конца мая. Украина будет настаивать на немедленном освобождении захваченных в плен моряков и возвращении кораблей, добавила Золотарева.

Она напомнила, что схожий иск против РФ в свое время подавали Нидерланды, когда россияне задержали корабль Arctic Sunrise с активистами Greenpeace на борту.

"И россияне тоже не появились (на заседание – прим. ред.), не выполняли решение в течение какого-то времени. Но после получения решения на них было безумное давление со стороны всех партнеров и международных организаций. И в конце они его выполнили и отпустили (захваченных активистов – прим.)", – рассказала дипломат.