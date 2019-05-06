Полторак готов доложить Зеленскому о состоянии ВСУ и реформах в оборонке

Он подчеркнул, что будет выполнять свои обязанности, пока ему доверяют президент, парламент и украинский народ.

Министр обороны Степан Полторак выразил готовность доложить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о состоянии Вооруженных сил Украины и проведенных реформах в оборонной сфере.

Об этом он сообщил журналистам в Харькове.

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«У меня не было никаких переговоров с новоизбранным президентом Украины. Я хотел бы сказать, что я цивилизованный человек, я буду действовать в рамках действующего законодательства, и я думаю, что наступит время, когда такая встреча состоится. Я готов доложить о состоянии Вооруженных сил Украины, о реформах, о задачах, моем видении будущего Вооруженных сил Украины», - заявил он.

Полторак добавил, что каждый должен действовать в рамках своих полномочий - новоизбранный президент в рамках своих полномочий, министр обороны - в рамках своих. «Я выполняю свои функциональные обязанности и буду выполнять до тех пор, пока мне доверяет президент, Верховная Рада и, самое главное, народ Украины», - резюмировал министр.

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата инаугурации станет понятной 14 мая на заседании Верховной Рады Украины.