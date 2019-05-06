Климкин заявил, что предложит Зеленскому свою отставку

Министр заметил, что провел «очень хорошую встречу» с новоизбранным президентом.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о намерении предложить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому свою отставку и анонсировал собственные «политические планы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал журналистам во время Киевского еврейского форума.

«Во-первых, меня никто не уволит, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре - это я считаю, это будет очень правильно и по-людски - позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах как внешняя политика, как оборона», - заявил он.

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«То есть, конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические планы. Это (отставка - УНИАН) соответствует и моим планам", - сказал он.

Климкин заметил, что провел «очень хорошую встречу» с новоизбранным президентом. «Мы обсудили различные вопросы. И я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты, и я в этом очень оптимистичный, мы, безусловно, будем работать. Это касается как возможных советов, если они потребуются, обсуждения, также и возможного участия в переговорах. Я считаю, что это не о персоналиях, а об Украине», - резюмировал министр.

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата его инаугурации станет понятной 14 мая на заседании Верховной Рады Украины.