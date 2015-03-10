Представитель Украины при ЕС: Рано или поздно потребуется защита от российских самолетов

Представитель Украины при Европейском союзе Константин Елисеев уверен, что Украина вскоре столкнется с необходимостью защиты своего воздушного пространства от российской агрессии.

Об этом он заявил в интервью брюссельскому изданию Euractiv, передает Европейская правда.

Посол прокомментировал запросы Украины к Евросоюзу и к странам ЕС по поводу предоставления летального оружия. "Мы призвали предоставить нам оборонительное летальное оружие... Сейчас мы работаем на двустороннем уровне (с европейскими странами - ЕП), чтобы получить оборонительное вооружение, способное остановить российскую агрессию".

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В частности, Елисеев подчеркнул, что "Украина нуждается в более современных системах ПВО".

Журналист переспросил, отметив, что "сейчас над Украиной нет (военных) российских самолетов".

"Рано или поздно потребность в такой системе появится", - ответил посол, добавив, что системы ПВО невозможно использовать в качестве наступательного оружия, они являются оборонительными по своей сути.

Как известно, в настоящее время украинская ПВО работает против российских беспилотников. Елисеев не упомянул об этом, комментируя потребности государства в летальном вооружении.