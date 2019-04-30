Порошенко позвонил Зеленскому (видео)

Также Петр Порошенко договорился в ближайшее время провести встречу с Владимиром Зеленским.

Президент Петр Порошенко поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах и заявил о необходимости координации усилий с ним в вопросе противодействия российской гибридной агрессии.

Об этом он заявил в обращении к украинцам.

«Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия», - сообщил Порошенко.

Он напомнил, что все международные наблюдатели признали выборы честными, прозрачными и демократичными.

«Они в полной мере соответствовали стратегии Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО, которую я последовательно воплощал в течение пяти лет своего президентства. Надеюсь, что новый президент продолжит этот курс, который полностью соответствует национальным интересам Украины», - подчеркнул Порошенко.

В то же время Порошенко подчеркнул, что последние дни на посту президента посвятит решению вопроса об ужесточении санкций против РФ.

«Но что нужно сделать немедленно, так это продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан Российской Федерации», - сказал президент.

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«Россия заслуживает существенного ужесточения санкций против неё. Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, соперничество на выборах осталось в прошлом.

Вместе с тем Порошенко поблагодарил более чем 4,5 млн избирателей, проголосовавших за него.

«Но теперь мы, все украинцы, все вместе общими усилиями не должны дать Путину ни единого шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у избранного президента», - отметил Порошенко.

Он добавил, что договорился в ближайшее время провести встречу с Зеленским.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов.

Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петр Порошенко - 24,45%.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный глава государства вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.