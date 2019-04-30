цей матеріал доступний українською

Зеленский обратился к украинцам после объявления результатов выборов (видео)

18:44, 30 апреля 2019
Политика
1431 0
Зеленский в очередной раз поблагодарил украинцев за поддержку на выборах / фото УНИАН

Видеообращение он обнародовал в Facebook. «Привет, Украина! Сегодня ЦИК официально объявила результаты президентских выборов. Я всем благодарен. Еще раз спасибо всем за поддержку», - сказал Зеленский.

По его словам, в этой дате есть определенный символизм.

Читайте такжеСМИ рассказали, когда пройдет инаугурация Зеленского

«230 лет тому назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. Я не сравниваю себя с этим великим политическим деятелем. Пока еще рано, но, если вы не против, я его процитирую: «Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, которые называются совестью». Вот это я вам, украинцы, всем обещаю. Всем, несмотря на ваш выбор. Обещаю трудиться, обещаю вас не подвести», - сказал Зеленский.


Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов.

Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

В соответствии с законом о выборах президента, новоизбранный глава государства вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Победа Зеленского во втором туре выборов президента
Теги: #выборы#Владимир Зеленский