"Таке свято, а Шуфрич не битий": в Раде после принятия языкового закона произошел курьез (видео)

Шуфрич сделал паузу в комментарии и продолжил после ухода инициатора принятия языкового закона.

Курьезный инцидент произошел в Верховной Раде после принятия закона о поддержке украинского языка.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, его учасниками стал экс-регионал и нардеп от "Оппоблока" Нестор Шуфрич и один из инициаторов принятия закона Роман Матис.

Шуфрич отвечал на вопросы журналистов в кулуарах парламента, как в какой-то момент к нему подошел Матис и произнес фразу: "Непорядок. Таке свято, а Шуфрич не битий. Шо це відбувається?".

Шуфрич сделал паузу в комментарии и продолжил после ухода Матиса.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон поддержали 278 народных депутатов.