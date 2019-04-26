"Таке свято, а Шуфрич не битий": в Раде после принятия языкового закона произошел курьез (видео)
16:20, 26 апреля 2019Политика
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Шуфрич сделал паузу в комментарии и продолжил после ухода инициатора принятия языкового закона.
Во время фразы Матиса Шуфрич просто сделал паузу / фото УНИАН
Курьезный инцидент произошел в Верховной Раде после принятия закона о поддержке украинского языка.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, его учасниками стал экс-регионал и нардеп от "Оппоблока" Нестор Шуфрич и один из инициаторов принятия закона Роман Матис.
Шуфрич отвечал на вопросы журналистов в кулуарах парламента, как в какой-то момент к нему подошел Матис и произнес фразу: "Непорядок. Таке свято, а Шуфрич не битий. Шо це відбувається?".
Шуфрич сделал паузу в комментарии и продолжил после ухода Матиса.
Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон поддержали 278 народных депутатов.
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Новость в сюжете: Языковой закон Украины