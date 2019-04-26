"Путин попал в тупик и обиделся": российская оппозиционерка объяснила указ о паспортах для ОРДЛО

Цель у Путина всегда одна – максимально ослабить Украину, отметила оппозиционерка из РФ.

Президент России Владимир Путин пребывает в растерянности после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины, поэтому расшатывает ситуацию в соседней стране.

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Такое мнение выразил российский оппозиционный политик Ольга Курносова, комментируя указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ жителям Донбасса, передает «Обозреватель».

"Цель у Путина всегда одна – максимально ослабить Украину. Понятно, почему именно сейчас – советники Путина, как всегда, его неправильно проинформировали. Он был уверен, что Владимир Зеленский не выиграет президентские выборы, а Зеленский их выиграл. Кремль в растерянности, Путин до сих пор даже не может поздравить Зеленского с победой, поэтому они, как правило, работают на расшатывание соседней страны", – заявила российский политик.

На вопрос, являются ли действия Путина попыткой посадить Зеленского за стол переговоров, Курносова ответила: "Давайте я вам дам по морде, и посмотрим, как вы на это отвечать будете... Если это приглашение к диалогу, то довольно-таки странное. Это, скорее всего, обида на то, что Украина в очередной раз поставила в тупик Кремль".