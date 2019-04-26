Россия будет предоставлять гражданство жителям оккупированного Донбасса без права получать пенсию

Выплачивать пенсию, по мнению российского пенсионного фонда, должна Украина.

Жители ОРДЛО, которые получат гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию.

Об этом "РБК" сообщили в Пенсионном фонде РФ, пишет ТСН.

"Жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке после указа президента России Владимира Путина, смогут получать российские страховые пенсии по старости, но только если переедут на постоянное жительство в Россию", - разъяснили в Пенсионном фонде РФ.

Тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина", заявляют в пенсионном фонде РФ. "Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, которые постоянно проживают в Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются", - отметили в пенсионном фонде РФ.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Путин издал указ о признании документов оккупационных администраций.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украина и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент подчеркнул, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.

Сегодня, 25 апреля, в 22.00 по киевскому времени состоится срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с решением России о выдаче паспортов жителям ОРДЛО.