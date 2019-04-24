"Многоходовая игра": политолог рассказал, что стоит за уходом губернаторов с должностей

По мнению политолога Алексея Якубина, это определенный сигнал для президента Украины Петра Порошенко.

Заявления глав областных госадминистраций об уходах со своих постов - это своеобразная "игра в отставку" на публику.

Такое мнение высказал Главреду политолог Алексей Якубин.

"Мол, вот смотрите, мы сейчас уходим, у кого-то хороший результат после голосования, у кого-то - не очень. И мы готовы работать в команде еще действующего президента, а с новым главой государстве - нет", - объясняет политолог.

И добавляет - чиновники уйдут в любом случае, таков закон.

"В законодательстве прописано, что после инаугурации нового президента главы областей автоматически уходят в отставку. И их заявления - многоходовая игра на нескольких уровнях. Один из расчетов - попытка показать видимость своего протеста. Без сомнения, часть этих людей, если начнутся расследования или определенные процессы, скажут – вот смотрите, мы даже сами подали в отставку. Мы являемся политическими оппонентами Владимира Зеленского", - уточнил Якубин.

Также, это определенный сигнал для президента Украины Петра Порошенко. Мол, готовы работать с новыми политическими силами, ориентированными на действующего президента, а также идти в Верховную Раду.

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"Говорить, что население было недовольно Петром Порошенко, это большая иллюзия. Большинство населения были недовольны конкретной политикой (в социальной и гуманитарной сферах, тарифах), а не просто ее освещением. И главы ОГА – это часть команды Порошенко", - уточнил эксперт.

Президент уже анонсировал идею переформатирования "Солидарности" в контексте парламентских выборов.

"И как сказал Артур Герасимов, это будет идеологическая партия. Возможно, правоконсервативного толка. Возможно, когда они будут формировать свой список, они будут ориентироваться и на регионы. И часть представителей администраций, к примеру, из Львовской области, будут стараться попасть в этот список. Но политические перспективы Солидарности – под вопросом. Если выборы будут досрочными, то при сохранении 5 % барьера, у них есть шанс зайти в Раду. Через полгода вероятность попадания в парламент этих людей через БПП, сильно уменьшается", - говорит Якубин.

По его мнению, за это время успеют больше окрепнуть конкурирующие проекты - это партия Гройсмана, которая будет уводить часть людей, в том числе региональных. Часть заберут националисты, а еще часть вернется к Юлии Тимошенко.

"Также не стоит забывать об "эффекте Яценюка". Арсений Петрович перестал быть премьером, но его антирейтинг от этого никуда не исчез. У Порошенко сейчас антирейтинг. И он ничего с ним еще не сделал. А каждый второй говорит – кто угодно, но не Порошенко. Если Петр Алексеевич возглавит список своей партии, то негативный рейтинг все равно останется. Одно дело, когда он действующий президент, у него есть информационный ресурсы, он мог сам создавать новости, у него есть административная вертикаль. И абсолютно другая ситуация – это Порошенко, который с антирейтингом остается обычным, рядовым политиком, у которого возможно еще и начнутся проблемы с законом", - уточнил Якубин.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что подал в отставку. Также заявление об увольнении с должности подал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, а также глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

Кроме того, уволиться с должности после инаугурации нового президента Владимира Зеленского решил председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна.