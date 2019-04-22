Синютка покидает пост руководителя Львовской ОГА

Одновременно Синютка заявил, что останется в политике.

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка заявил об отставке с должности председателя Львовской ОГА.

Читайте такжеПорошенко во Львове представил нового председателя Львовской ОГА (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Львовской ОГА сообщил сегодня, 22 апреля, во время аппаратного совещания во Львовской ОГА.

Синютка во время совещания попросил юридический департамент облгосадминистрации «посмотреть, как это решение оформить документально».

Олег Синютка также заявил, что останется «с людьми» и планирует быть в политике.

«Я останусь с людьми. Я вижу перед собой политическое будущее», – отметил Олег Синютка.

Как сообщал ранее Zaxid.net, еще 11 апреля Олег Синютка заявил, что намерен оставить должность председателя ЛОГА в случае проигрыша Петра Порошенко во втором туре выборов президента.

Отметим, Львовскую ОГА Олег Синютка возглавлял рекордно долго - с декабря 2014 года.

Ранее УНИАН сообщал, что во втором туре выборов президента только Львов и Львовщина большинством голосов поддержали действующего президента Украины Петра Порошенко, отдав за него около 70% своих голосов. Во всех остальных регионах страны лидирует Владимир Зеленский.