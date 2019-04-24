СМИ сообщают, что Банковая хочет сорвать инаугурацию Зеленского путем отстранения главы КС

По закону, у новоизбранного президента во время инаугурации принимает полномочия действующий глава Конституционного суда. Если его не будет на момент церемонии, возникнет коллизия и вступление в должность главы государства может быть сорвано на неопределенный срок (пока не изберут нового главу).

Банковая пытается провести через Конституционный суд решение об отставке его главы - Станислава Шевчука и отсрочить таким образом инаугурацию Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в судейских кругах.

По закону, у новоизбранного президента во время инаугурации принимает полномочия действующий глава Конституционного суда. Если его не будет на момент церемонии, возникнет коллизия и вступление в должность главы государства может быть сорвано на неопределенный срок (пока не изберут нового главу). Издание сообщает, что голосование хотят провести уже завтра, 25 апреля.

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Согласно сообщению, так как в законе о Конституционном суде отсутствует возможность отставки его главы (кроме варианта, когда он сам написал заявление), то отстранение Шевчука якобы планируют провести через лишение его должности судьи (согласно статье 21 Закона о КС). Для этого Постоянная комиссия КС по вопросам регламента и этики должна сделать вывод о совершении Шевчуком дисциплинарного нарушения, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями.

По информации издания, проект данного решения уже подготовлен.

Для принятия решения по отстранению Шевчука Банковой нужно найти 12 голосов судей КС. Сейчас в наличие якобы есть всего 6 "твердых" голосов: Николай Мельник, Сергей Сас (считается близким к Юлии Тимошенко), Игорь Слиденко, Владимир Мойсик, Литвинов (ему, по информации издания, Петром Порошенко обещано председательство КС), Александр Тупицкий.

Как утверждает издание, еще четверо судей колеблются и с ними АП ведет работу: Наталья Шаптала, Михаил Гультай, Михаил Запорожец, Александр Касминин.

Итого - 10 человек. Сейчас ведутся активные поиски еще двоих, говорится в статье.

Отметим, что всего в КС 18 человек - по шесть от Президента, Верховной Рады и съезда судей Украины.

Как сообщал УНИАН, возможной датой инаугурации Владимира Зеленского после победы на президентских выборах 2019 является 28 мая.