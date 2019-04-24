Климкин призвал украинцев в ОРДЛО не принимать российские паспорта

Ранее Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к украинцам на оккупированных боевиками территориях с призывом не принимать паспортов РФ.

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«Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», – заявил министр в Twitter.

По словам Климкина, решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательство во внутренние дела Украины.

«Это новый" паспортный "этап оккупации Донбасса», - отметил он.

Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В тексте соответствующего указа отмечается, что такое решение принято президентом РФ «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права», в соответствии со статьей 29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года «О гражданстве РФ».