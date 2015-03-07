Суд над судьями Кицюком и Царевич. Онлайн-трансляция

Сегодня Винницкий суд должен избрать меру пресечения для одиозных судей Печерского суда Виктора Кицюка и Оксаны Царевич, пишет ТСН.

Кицюк был следственным судьей по делу против Юлии Тимошенко.

Царевич выносила приговоры автомайдановцам.

Генпрокурор Виктор Шокин обратился в Верховную Раду с представлением о даче согласия на задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей Кицюка и двум другим судьям Печерского районного суда Киева - Сергея Вовка и Оксаны Царевич.

Как сообщал УНИАН, 6 марта судья Голосеевского районного суда Киева Оксана Мирошниченко отказала в удовлетворении ходатайства Генерального прокурора о взятии под стражу судьи Печерского суда столицы Сергея Вовка.

4 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Судья Вовк подозревается в вынесении заведомо неправосудного решения по гражданскому делу, которым лишил законного владельца его имущества.

Судьи Царевич и Кицюк подозреваются в том, что приняли заведомо неправосудные решения по делам об административных правонарушениях в отношении активистов Автомайдана и других делах.

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