Премьер Японии поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
12:57, 23 апреля 2019Политика
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что намерен активно поддерживать усилия украинской власти по осуществлению реформ и тесно сотрудничать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
Синдзо Абэ / REUTERS
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
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Об этом говорится в переданном УНИАН поздравлении Абэ.
Премьер-министр Японии выразил надежду, что под руководством нового президента в Украине будет продолжено осуществление реформ, обеспечено единство народа, что быстро принесет стабильность и процветание стране.
Абэ также отметил, что намерен активно поддерживать усилия украинской власти по осуществлению реформ и тесно сотрудничать с Зеленским в вопросах развития двусторонних отношений и решения различных задач глобального масштаба.
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