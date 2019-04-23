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Премьер Японии поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

12:57, 23 апреля 2019
Политика
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Синдзо Абэ / REUTERS

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Об этом говорится в переданном УНИАН поздравлении Абэ.

Премьер-министр Японии выразил надежду, что под руководством нового президента в Украине будет продолжено осуществление реформ, обеспечено единство народа, что быстро принесет стабильность и процветание стране.

Абэ также отметил, что намерен активно поддерживать усилия украинской власти по осуществлению реформ и тесно сотрудничать с Зеленским в вопросах развития двусторонних отношений и решения различных задач глобального масштаба.

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Теги: #Япония#Украина