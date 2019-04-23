Зеленский бросил вызов Путину - немецкий евродепутат

Галер считает, что в Москве сейчас хотят присмотреться к Зеленскому.

Победа Владимира Зеленского бросила вызов постсоветским структурам и особенно президенту РФ Владимиру Путину.

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Такое мнение высказал депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер в интервью "Немецкой волне".

"Зеленский сделал очень интересное заявление. Он обратился к гражданам на постсоветском пространстве и сказал: мол, посмотрите, то, что возможно в Украине, является возможным и для вас. Таким образом он бросил вызов постсоветским структурам и особенно также Путину" – заявил Галер.

"Но для России здесь речь идет скорее о внутриполитическом вопросе", – добавил он.

Галер считает, что в Москве сейчас хотят присмотреться к Зеленскому. Он выступил за диалог с Россией, ведь проблемы войны и оккупации вызваны именно ею.

Шоумен Владимир Зеленский одерживает победу во втором туре выборов президента, втрое опережая действующего президента Петра Порошенко.

21 апреля, после объявления результатов экзит-пола по второму туру выборов президента Украины, Зеленский заявил: "Пока я официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского пространства: посмотрите на нас – все возможно".