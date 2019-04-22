Порошенко заявил, что собирается вернуться на Банковую

Петр Порошенко, общаясь с активистами, которые пришли на митинг под здание Администрации президента, заявил, что вернется в АП.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что вернется в Администрацию на улице Банковой в Киеве после следующих выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, общаясь с людьми, которые пришли на акцию под здание АП.

Читайте такжеКак Украина выбирала президента

"Мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов. И вместе мы спасем и защитим Украину", - сказал Порошенко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 99,84% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 513 тыс. 535), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,46% (4 млн 514 тыс. 761).