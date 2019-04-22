Лидер «Национального Корпуса» назвал поражение Порошенко во втором туре выборов вполне заслуженным

​​​​​​​Народный депутат и лидер партии «Национальный Корпус» Андрей Билецкий прокомментировал итоги президентских выборов.

По мнению политика, поражение Петра Порошенко во втором туре вполне справедливо, а победа Владимира Зеленского – сложное испытание и большой риск для всей Украины.

Такой позицией Андрей Билецкий поделился в своем блоге в интернет-издании «Украинская правда».

По словам Андрея Билецкого, проигрыш выборов Петром Порошенко является логичной реакцией общества на его действия как президента, которые привели к потере Украиной уникального шанса на восстановление национальной самобытности, который появился у нее после победы Революции достоинства.

«Петр Порошенко – слетел. Это не просто объективный факт, это справедливо. Он должен уйти и больше не паразитировать во всех отраслях экономики, на армии, в медиа. Порошенко украл у Украины уникальный исторический момент, когда мы могли заложить прочный фундамент национального государства. Вместо этого страна получила пятилетку фальшивой показухи», – отметил лидер «Национального Корпуса».

Политик также подчеркнул, что, несмотря на поражение Порошенко, «Национальный Корпус» продолжит пристально следить за политической ситуацией в стране. В частности, Андрей Билецкий подтвердил готовность его политической силы и дальше бороться за справедливое наказание фигурантов коррупционного скандала в «Укроборонпроме».

«Наша задача – не допустить договорняка вчерашних с сегодняшними. Лакмусом будет дело Свинарчуков. Объективно дело Свинарчуков – это дело Порошенко. Одного дракона мы добили, но на его месте не должен появиться другой», – написал народный депутат.