Мэры напугали Януковича ”снежным комом”, который прокатится по Украине

Партия регионов еще не определилась с кандидатурой на должность городского председателя Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Анна ГЕРМАН.

По ее словам, на политсовете партии этот вопрос еще не обсуждался.

«Если будут выборы, то мы поддержим человека честного, и это не будет привязка к какой-то партии», - сказала А.ГЕРМАН.

Также она сообщила, что во время недавней встречи лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА с городскими председателями, мэры выразили обеспокоенность тем, что прецедент в Киеве может иметь «последствия снежного кома»: по всей Украине может пройти кампания замены мэров, которые чем-то не устраивают правительство или премьер-министра.

А.ГЕРМАН выразила сомнение относительно законности проведения досрочных выборов городского председателя столицы, однако отметила, что ситуация зашла уже слишком далеко, и выборы, скорее всего, состоятся.