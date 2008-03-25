Мэры напугали Януковича ”снежным комом”, который прокатится по Украине
Герман обещает поддержку "честному человеку"
Партия регионов еще не определилась с кандидатурой на должность городского председателя Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Анна ГЕРМАН.
По ее словам, на политсовете партии этот вопрос еще не обсуждался.
«Если будут выборы, то мы поддержим человека честного, и это не будет привязка к какой-то партии», - сказала А.ГЕРМАН.
Также она сообщила, что во время недавней встречи лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА с городскими председателями, мэры выразили обеспокоенность тем, что прецедент в Киеве может иметь «последствия снежного кома»: по всей Украине может пройти кампания замены мэров, которые чем-то не устраивают правительство или премьер-министра.
А.ГЕРМАН выразила сомнение относительно законности проведения досрочных выборов городского председателя столицы, однако отметила, что ситуация зашла уже слишком далеко, и выборы, скорее всего, состоятся.