Депутаты заблокировали трибуну ВР во время выступления Гонтаревой, глава НБУ прервала отчет (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты скандировали: “Отставка!”.

Кто-то из народных депутатов положил возле председателя НБУ на трибуну букет цветов.

Ряд депутатов во главе с Олегом Ляшко не дали председателю Нацбанка Валерии Гонтаревой завершить доклад с трибуны Верховной Рады.

Во время доклада они окружили трибуну и начали скандировать "позор!" и " в отставку!".

Гонтарева прервала свое выступление и через две минуты покинула трибуну парламента, оставив подаренные ей цветы на трибуне.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман назвал недопустимым поведение депутатов, которые сорвали выступление главы Нацбанка.

Он считает недопустимым сначала приглашать в ВР председателя НБУ, а затем не давать возможности ей высказаться.

Он отметил, что необходимо было выслушать Гонтареву, а затем задавать вопрос и выражать свою точку зрения.

“Если вам не нравится, то вы можете обратиться в суд. Но приходить сюда и устраивать то, что вы устраиваете, это недопустимо. Я на этом настаиваю. Ведите себя нормально и к вам будут относиться люди с уважением”, - отметил Гройсман.

После этого Гройсман объявил, что Час вопросов к правительству завершился.

Он поблагодарил председателя НБУ и правительственных чиновников.

В то же время часть депутатов возмутилась этим объявлением и выкрикивала: “Позор!”.

Перед этим между депутатами происходила дискуссия относительно выступления Гонтаревой и о том, как к ней отнеслись некоторые депутаты.

В частности, лидер Радикальной партии Олег Ляшко требовал отставки Гонтаревой, а внефракционный депутат Валерий Писаренко настаивал на необходимости рассмотрения постановления о ее освобождении.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта фракция Радикальной партии также блокировала трибуну Верховной Рады, которая собралась на внеочередное заседание, с требованием отставки Гонтаревой с должности председателя НБУ.

В тот день Ляшко заявил, что фракция не разблокирует трибуну, поскольку требует от Верховной Рады обратиться к президенту Украины Петру Порошенко относительно представления им предложения об отставке Гонтаревой.

По его словам, также должны быть привлечены к уголовной ответственности лица, действия которых привели к падению курса гривни.

В ответ председатель ВР отметил, что “мы говорили с правительством о том, чтобы в пятницу рассмотреть вопрос финансово-экономического блока, Нацбанка и соответственно принять решение украинским парламентом рекомендации относительно кадровых решений, которые могут быть рассмотрены”.

Гройсман также отметил, что направит президенту обращение фракции Радикальной партии по поводу необходимости отставки Гонтаревой с должности председателя НБУ. После этого фракция Радикальной партии разблокировала трибуну парламента.