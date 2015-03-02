Рада 6 марта планирует заслушать Гонтареву

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман в ответ на блокирование трибуны депутатами от Радикальной партии, которые требуют отставки Гонтаревой с должности главы НБУ.

Председатель Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что фракция не разблокирует трибуну, поскольку требует от Верховной Рады обратиться к президенту Украины Петру Порошенко о представлении им предложения об отставке Гонтаревой.

По его словам, также должны быть привлечены к уголовной ответственности те лица, действия которых привели к падению курса гривни.

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В ответ председатель ВР отметил, что ”мы говорили с правительством о том, чтобы в пятницу рассмотреть вопрос финансово-экономического блока, Нацбанка и соответственно принять решение украинским парламентом, касающиеся рекомендаций по кадровым решениям, которые могут быть рассмотрены”.

Гройсман также отметил, что направит президенту обращение фракции Радикальной партии по поводу необходимости отставки Гонтаревой с должности главы НБУ.

После этого фракция Радикальной партии разблокировала трибуну парламента.

Заседание ВР продолжается.