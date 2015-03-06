Гройсман назвал недопустимым поведение депутатов, которые сорвали выступление Гонтаревой в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава ВР заявил на заседании парламента.

Он считает недопустимым сначала приглашать в ВР председателя НБУ, а потом не давать возможности ей высказаться.

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Он отметил, что необходимо было выслушать Гонтареву, а потом задавать вопросы и высказывать свою точку зрения.

“Если вам не нравится, то вы можете обратиться в суд. Но приходить сюда и устраивать то, что вы устраиваете, это недопустимо. Я это подчеркиваю. Ведите себя нормально и к вам будут относиться люди с уважением”, - отметил Гройсман.

Как известно, сегодня было сорвано выступление Гонтаревой в ВР.