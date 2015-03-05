Washington Post: Целый год до убийства Немцова его демонизировали

Об этом пишет Майкл Бирнбаум в своей статье, которая называется «Целый год до убийства Немцова его демонизировали», опубликованной в американской газете The Washington Post.

Не было найдено ни одного подозреваемого в совершении самого громкого убийства за 15 лет правления президента Владимира Путина. А власти утверждают, что они ищут мотивы. Но друзья Немцова говорят, что в патриотическом запале, охватившем Россию после аннексии Крыма год назад, есть насильственный подтекст. Теперь любого, кто критикует Кремль, могут назвать врагом государства. Вполне возможно, что убийство Немцова – это только начало, по их словам.

Их встревожил еще больше тот факт, что убийство было совершено в одном из самых охраняемых мест России. По мнению критиков Путина, полагающих, что Немцова убили по политическим мотивам, токсичная риторика, звучавшая весь прошлый год, привела к тому, что народный гнев вышел из-под контроля Кремля, либо затевается еще более страшный заговор.

Путин отрицает причастность к убийству, а его пресс-секретарь сказал, что это «провокация», направленная на то, чтобы подорвать Кремль.

По словам его противников, год назад Путин дал официальное разрешение на то, чтобы политическую оппозицию остро критиковали, когда предупредил, что «пятая колонна» и «предатели страны» подрывают Россию изнутри. Вскоре после этого в центре Москвы появились плакаты, на которых было написано, что Немцов и его друзья по оппозиции – «пришельцы среди нас». А влиятельные российские государственные телеканалы сразу же начали придумывать страшные сказки про то, как Запад помогает совершать преступления против русских в Украине, благодаря чему большая часть общественности поверила в то, что ни один русский не может поддерживать другую сторону.

С тех пор как рейтинги Путина взлетели до невиданных высот, достигнув уровня 86 %, те русские, которые составляют меньшинство, чувствуют себя более уязвимыми. Многие крайне правые националисты поехали воевать в восточную Украину – и критики Кремля опасаются того, что может произойти, если они продолжат свою борьбу у себя на родине. Некоторые подозревают, что ответственность за убийство Немцова может лежать на таких бесконтрольных группах.

«Я не помню, чтобы чувство ненависти когда-либо было таким сильным, как сейчас в Москве», – так написал Немцов в прошлом году, за несколько месяцев до того, как его тело пронзили четыре пули, когда он прогуливался совсем рядом с кремлевскими стенами.

«Людей натравливают друг на друга, провоцируют резню. Весь этот ад не может закончиться мирно», – писал он. «Вампир хочет крови, и не только украинцев».

Вскоре после аннексии Крыма, практически невозможно было, включив телевизор, не услышать о новых зверствах в Украине. На самых популярных российских телеканалах – которые вещают по всей стране, где 90 % населения узнает новости благодаря телевизору – сказки о насилии стали привычным делом.

Отряды украинских добровольцев «пришли в деревни и небольшие города. Они насиловали девушек, женщин и бабушек, молодых и старых, и они говорили им: «Вы не должны рожать русских», – рассказывал народный депутат России Николай Харитонов на ток-шоу в январе, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих его слова. Во время другого шоу зрителям сказали, что украинских детей учили охотиться за птицами, оперение которых напоминает российский флаг.

Известных россиян, которые поддержали Украину, обвинили в том, что они получили деньги от Запада, чтобы начать революцию в России. Когда популярный рок-музыкант Андрей Макаревич выступил в восточной Украине перед украинскими беженцами, один из российских депутатов обвинил его в «сотрудничестве с фашистами». Затем его лишили возможности выступать в России. Позже его показали в программе, которая называлась «13 друзей хунты».

Государственное телевидение является основным стержнем стратегии Кремля, направленной на усиление антизападных настроений, говорят аналитики. Сейчас россияне доверяют телевиденью гораздо больше, чем в советское время. Государственные телеканалы умело подают смесь фактов и лжи, неустанно продвигая идею о том, что Россия – это страна, которую атакуют как изнутри, так и снаружи. Их бюджеты значительно повысили в этом году, хотя другие государственные органы вынуждены были сократить расходы.

Хотя иногда телеканалы дают возможность выступить тем, кто придерживается другого мнения, таких гостей, как правило, представляют таким образом, чтобы они не заслуживали доверия.

«Вы пытаетесь начать отвечать, но вас перебивают, и люди начинают кричать на вас», – сказал Роберт Пшель, директор Информационного бюро НАТО в Москве, который регулярно появляется на российских ток-шоу, как типичный представитель Запада.

«Вы думаете по-другому, поэтому у вас на самом деле нет таких прав, как у всех», – сказал он.

До того как за несколько дней до убийства Немцова состоялась националистическая акция, на федеральных новостных каналах постоянно призывали граждан прийти на нее. Протестный марш, проведенный в день первой годовщины свержения президента Украины Виктора Януковича, назвали «анти-майданом», и целью его было не дать тому, что произошло в Киеве, повториться в Москве.

На некоторых плакатах во время митинга был изображен портрет Немцова, которого обвиняли в том, что он поддерживал акции протестов в Украине. По данным московской полиции, в митинге приняли участие около 35 тыс. человек, которые пели песни эпохи Второй мировой войны о борьбе с фашизмом и сравнивали президента Обаму с Адольфом Гитлером.

Проявления насилия среди общественности стали обычным явлением. Самый известный российских ведущий программы новостей Дмитрий Киселев напомнил аудитории, что только их страна способна превратить Соединенные Штаты в «радиоактивный пепел». В петербуржской программе новостей зрителям показали, как российские солдаты могут быстро захватить европейские столицы. Ядерной мощью России хвастаются как обычные люди в тренажерном зале, так и высокопоставленные чиновники.

А во время своей поездки к пророссийским мятежникам в восточной Украине российская кинозвезда Михаил Пореченков, как ни в чем не бывало, стрелял из крупнокалиберного пулемета по позициям украинской армии в Донецком аэропорту. Позже он утверждал, что пули были холостыми.

Сейчас многие критики Кремля очень боятся того, что будет дальше.

«Они открыто заявили во время акции «анти-майдан», что их цель – уничтожить пятую колонну в России. Кто знает, что они имели в виду: физическую расправу или словесную», – сказал Владимир Рыжков, близкий политический союзник Немцова, утверждая, что те, кто не согласен с политикой Кремля, сейчас чувствуют себя более уязвимыми, чем в советские времена.

«Ситуация сейчас намного более раскаленная, более непредсказуемая, более жестокая, и повсюду есть угроза», – сказал он.

Некоторые готовятся к худшему.

«Теперь не существует вообще никаких правил», – сказала Евгения Альбац, известная оппозиционная журналистка, которая была близкой подругой Немцова. «Эти постоянные призывы к тому, что нужно избавиться от пятой колонны, от тех, кто предал страну, безусловно, могут вдохновить людей пойти на такое убийство».

Альбац, которую в прошлом году на одном из ток-шоу отнесли к группе заговорщиков, говорит, что у таких, как она не осталось другого выбора, кроме как созерцать, как их убивают.

«Вы стараетесь подготовиться, привести свои документы в порядок», – сказала она.