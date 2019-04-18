Парубий рассказал, что будет рассматривать Рада после закона об украинском языке

В частности, речь идет о рассмотрении законопроектов о временных следственных комиссиях парламента, структуризации Верховной Рады, распределении парламентских комитетов и тому подобное.

После закона о функционировании украинского языка как государственного Верховная Рада будет рассматривать законопроекты о реформировании парламента.

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Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий сказал в интервью телеканалу «Прямой». Он отметил, что на следующей неделе, которая будет пленарной, «первое решение, которое мы примем - это закон об украинском языке как государственном языке Украины».

По словам спикера ВР, парламент мог бы принять этот закон уже во вторник, 23 апреля, но ввиду того, что многие люди и депутаты, которые 21 апреля будут на избирательных участках на втором туре президентских выборов, «возможно, не успеют добраться до Киева ко вторнику».

«Я ожидаю полную мобилизацию в Чистый четверг в 11.00 (речь идет о 25 апреля - УНИАН). На Чистый четверг мы принимали закон о декоммунизации, на Чистый четверг мы примем закон об украинском языке», - заверил Парубий.

Он отметил, что после принятия закона о функционировании украинского языка как государственного «один из блоков, который предлагается мной, председателем ВРУ - это будет блок реформ парламента, и это было давно анонсировано».

По словам Парубия, в частности, речь идет о рассмотрении законопроекта о временных следственных комиссиях парламента.

Парубий сообщил, что 25 апреля в Украину приедет экс-президент Европейского парламента Пэт Кокс, который возглавляет миссию по реформированию парламента.

По его словам, с председателями фракций договорились, что законопроекты, касающиеся реформирования парламента, будут приняты к началу мая. Спикер парламента добавил, что «это будет большой пакет», предусматривающий «и структуризацию Рады, и распределение комитетов, и ВСК».

Также Парубий отметил, что есть фракции в парламенте, которые настаивают, чтобы в этот пакет были включены законопроекты по определению процедуры импичмента президента Украины. «Но, очевидно, это мы решение будем принимать совместно - на согласительном совете», - добавил председатель ВРУ.