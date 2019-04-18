Порошенко созывает совещание в СНБО относительно ситуации с "ПриватБанком"

Речь пойдет о "рисках и угрозах" в связи с ситуацией вокруг банка.

Президент Петр Порошенко на 21.00 созывает совещание в Совете национальной безопасности и обороны относительно ситуации с "ПриватБанком".

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Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook. "Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с "ПриватБанком". Начало в 21.00", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Сегодня, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение 2016 года о выводе неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства. Полный текст решения коллегия судей обещает огласить в течение десяти дней.

Согласно совместному заявлению Национального банка, Министерства финансов и «ПриватБанка», возвращение финучреждения его бывшим владельцам посредством отмены решения о национализации невозможно.

Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляцию на решение суда в установленные сроки, или в течение 30 дней с момента получения полного текста судебного решения.

Председатель правления банка Петр Крумханзл заверил, что решение суда об отмене национализации не повлияет на работу «ПриватБанка». По его словам, банк работает в обычном режиме, его ликвидность на сегодняшний день - почти 100%, и нет никаких нестандартных ситуаций, включая массовое снятие денег со счетов и лимиты на такие операции.

Международные партнеры Украины, в частности Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США выступили с заявлениями о поддержке национализации «ПриватБанка», а также о важности возмещения убытков бывшими владельцами обанкротившихся банков и о намерениях тщательно следить за событиями в этой сфере.