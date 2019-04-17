В парламенте может появиться ситуативная коалиция в поддержку инициатив Зеленского - Хомутынник

Депутат также сообщил о намерении поддерживать законодательные инициативы Владимира Зеленского до следующих парламентских выборов.

Сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження», народный депутат Украины Виталий Хомутынник прогнозирует, что в парламенте может появиться ситуативная коалиция в поддержку законодательных инициатив кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Ее основой могут стать депутаты, которые голосовали за Зеленского на выборах президента.

«Я не исключаю, что до следующих выборов в парламенте может сформироваться ситуативная коалиция для поддержки его (Владимира Зеленского, - авт.) инициатив, так как большинство депутатов, независимо от партийной принадлежности, голосовали за Владимира Зеленского как за будущего Президента», - сказал в комментарии «Новому Времени» Виталий Хомутынник.

Депутат также сообщил о намерении поддерживать законодательные инициативы Владимира Зеленского до следующих парламентских выборов.

«Как и большинство украинцев, надеюсь, что после смены власти в стране будут изменения в лучшую сторону. Мы пока не знаем, какие законодательные инициативы будут поступать от нового Президента, но в целом намерены поддерживать его, особенно в период, когда у него еще не будет своего представительства в Верховной Раде», - добавил Хомутынник.