В Сумской области усилен пограничный контроль для автомобилей



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Сумского пограничного отряда Дмитрий Ильчинский.

При этом он отметил, что попыток незаконного пересечения государственной границы военной техникой, вооруженными группами лиц в регионе не зафиксировано.

«Во время проверки документов у всех граждан России пограничники проводят опрос о цели запланированного пребывания в Украине. Все автотранспортные средства, въезжающие в Украину, подвергаются углубленному досмотру с привлечением служебных собак и необходимых технических средств. Аналогичные мероприятия проводятся в железнодорожных пунктах пропуска», - подчеркнул Ильчинский.

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При этом он рассказал, в марте прошлого года в области начато выполнение плановых мероприятий по обустройству линии государственной границы, в частности установление инженерных заграждений, скрытых постов наблюдения, блокировки объездных дорог, а также оборудования наиболее уязвимых участков границы противотанковым рвом.

«С целью подготовки к противодействию возможной агрессии со стороны Российской Федерации на участке Сумского отряда создана система оборонительных сооружений: оборудовано блокпосты, огневые точки, заграждения и укрытия для персонала. И сейчас Сумская область вовсю продолжает укреплять государственную границу», - отметил Ильчинский.

Он также сообщил, что область получила более 2 миллионов гривен для закупки 6 металлических наблюдательных башен, которые уже установлены и используются для охраны госграницы.

«Ситуация на государственной границе в пределах Сумской области остается контролируемой. Персонал отряда выполняет задачи по охране государственных рубежей, обеспечивает стабильное функционирование пунктов пропуска, проводит мероприятия по недопущению перемещения через границу оружия, боеприпасов и взрывчатки», - подчеркнул Ильчинский.

По его информации, в целом с началу 2015 года Сумской пограничниками оформлено почти 590 тысяч человек и около 131 тыс. транспортных средств; выявлено 66 человек, которые использовали поддельные, чужие или недействительные паспорта, без документов выявлено 4 человека; за незаконное пересечение государственной границы Украины задержаны 97 человек, из них 10 незаконных мигрантов. Также в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины в Единый реестр досудебных расследований внесено 21 уголовное преступление, сообщил Ильчинский.