Порошенко надеется, что ОБСЕ c сегодняшнего дня будет наблюдать за Донецким аэропортом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в ходе совместной с председателем Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци пресс-конференции в Киеве.

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"На каждой опасном участке мы должны обеспечить размещение мониторингового пункта ОБСЕ. И я надеюсь, что этот процесс начнется уже сегодня. И сегодня мы планируем, что на территории Донецкого аэропорта, где наиболее интенсивно поддерживаемые Россией боевики нарушают режим прекращения огня, нам удастся разместить пункт наблюдения ОБСЕ", - сказал Порошенко.

По словам президента, до этого ОБСЕ не удавалось это сделать, поскольку были заявления, что это связано с серьезной опасностью для жизни инспекторов.