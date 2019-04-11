Порошенко завтра отправится в Германию на встречу с Меркель и Макроном

Об этом президент Украины сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 12 апреля, отбывает в Германию, где встретится с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

«Уже завтра я отбываю в Германию, где проведу встречу с канцлером Ангелой Меркель», - сказал он.

«Также буду видеться и с президентом Франции Эммануэлем Макроном», - добавил он.