Порошенко завтра отправится в Германию на встречу с Меркель и Макроном
14:16, 11 апреля 2019Политика
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Об этом президент Украины сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.
Порошенко отправится в Германию в пятницу / УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 12 апреля, отбывает в Германию, где встретится с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.
«Уже завтра я отбываю в Германию, где проведу встречу с канцлером Ангелой Меркель», - сказал он.
«Также буду видеться и с президентом Франции Эммануэлем Макроном», - добавил он.
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