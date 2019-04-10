Кабмин поддержал отставку главы Херсонской ОГА Гордеева

Гордеев подал в отставку по собственному желанию.

Кабинет министров Украины одобрил решение об отставке председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Алексей Гончаренко после заседания правительства.

"Отставка главы Херсонской области: по собственному желанию была поддержана, и председателя Одесской ОГА господина Степанова по предложению президента - это также было поддержано", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля Гордеев подал заявление с просьбой уволить его с должности председателя Херсонской ОГА. Президент Украины Петр Порошенко пообещал через неделю уволить Гордеева с должности.

После заявления Гордеева о своей отставке объявил его заместитель Евгений Рищук. «Я пришел в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним. Как мне кажется, так и должно быть», - написал он в Facebook и выразил уверенность, что «рано или поздно найдем настоящего заказчика» убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Активисты требовали уволить Гордеева, его заместителя Рищука и главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, считая их причастными к организации убийства Гандзюк. Однако генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера, подозреваемого в организации убийства. 5 апреля Мангеру одели электронный браслет для отслеживания его места пребывания.