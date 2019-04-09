«Национальный Корпус» вновь митинговал в Киеве из-за «Свинарчуков»

Активисты устроили на улице Банковой «кинотеатр под открытым небом», где организовали просмотр фильмов о разворовывании средств в «Укроборонпроме».

Сегодня, 9 апреля, представители «Национального Корпуса» провели очередной митинг в Киеве с требованием ареста фигурантов коррупционного скандала в «Укроборонпроме». Акция стартовала около 17:00 возле станции метро «Арсенальная», после чего активисты отправились к зданиям Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Администрации президента.

Об этом сообщается на канале политической партии «Национальный Корпус» в Telegram.

По информации «Национального Корпуса», в сегодняшней акции, которая проходила без использования партийной символики, приняли участие несколько сотен активистов. Отмечается, что среди них были не только сторонники политической силы, но и представители патриотических общественных организаций, ветераны войны на Востоке и обычные украинцы, неравнодушные к ситуации с бездействием со стороны власти в ситуации с масштабной коррупцией в воюющем за свое существование государстве.

При этом требования митингующих к президенту Петру Порошенко и действующей власти в целом остаются неизменными.

Во-первых, это – взять под стражу и арестовать счета и имущество бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и других участников преступной схемы в «Укроборонпроме»: Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК «Укроборонпром» и директоров всех государственных предприятий, вовлеченных в коррупционные сделки. Во-вторых, приговорить всех виновных в расхищении оборонного бюджета Украины к максимальным срокам лишения свободы с конфискацией имущества. В-третьих, обязать правоохранительные органы обнародовать материалы всех уголовных дел, связанных с хищениями средств оборонного бюджета, за исключением информации с ограниченным доступом. Четвертым требованием активистов является еженедельный отчет генерального прокурора Юрия Луценко о состоянии расследования уголовных дел, связанных с хищением средств в «Укроборонпроме». Следует отметить, что с момента обнародования журналистами скандальной информации о масштабных финансовых махинациях в «Укроборонпроме» Юрий Луценко это требование «Национального Корпуса» фактически игнорирует.

В рамках сегодняшней акции протестующие передали свое обращение с перечисленными выше требованиями руководству ГПУ, МВД, СБУ, а также вновь адресовали его лично президенту через представителей его аппарата.

После этого активисты устроили на улице Банковой «кинотеатр под открытым небом», где организовали просмотр фильмов о разворовывании средств в «Укроборонпроме».

Массовое мероприятие прошло спокойно и без нарушений общественного порядка.

Напомним, что одна из самых масштабных акций «Национального Корпуса» в Киеве, связанная со скандалом в «Укроборонпроме», состоялась накануне первого тура президентских выборов – 23 марта. Тогда к митингу присоединились около 10 тыс. человек. В рамках того протеста делегация, в составе которой были тяжело раненые во

время боевых действий на Востоке ветераны АТО и члены семей погибших бойцов, смогла передать свои требования о наказании виновных в организации преступной схемы обогащения за счет украинской армии президенту Петру Порошенко через новоназначенного заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса. Однако несмотря на то, что требования были приняты, ни одно из них до сих пор не выполнено.