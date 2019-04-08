Саакашвили попросил Порошенко вернуть ему гражданство: «Не буду давать 24 часа, есть достаточно времени до второго тура»

Он напомнил, что Порошенко лишил его гражданства, когда самого Саакашвили не было в Украине.

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили призвал президента Петра Порошенко вернуть ему гражданство, отнятое «с нарушением украинского законодательства и международных норм».

Свое обращение политик записал на видео и опубликовал в Facebook.

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Он напомнил, что Порошенко лишил его гражданства, когда самого Саакашвили не было в Украине — «я уехал в США лоббировать в Конгрессе интересы Украины».

«Вы лишили меня гражданства с нарушением украинского законодательства и с нарушением международных норм, потому что нельзя лишать гражданства человека, который не имеет гражданства другой страны», — сказал политик.

Он заявил, что из-за давления Администрации Порошенко дело о возвращении ему гражданства задерживают в судах.

Саакашвили указал, что ставит Порошенко «простой вопрос»: «Слабо восстановить законность, вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня в Украину?».

Он также намекнул на обращение Зеленского, который дал Порошенко 24 часа на размышления о президентских дебатах на 70-тысячном «Олимпийском». И указал, что не будет давать 24 часа, потому что у президента «достаточно времени до второго тура президентских выборов, чтобы поступить по закону и по международному праву».

«До встречи в Киеве», — закончил свое обращение Саакашвили.

Напомним, 13 марта пограничники сообщили, что не собираются пропускать Саакашвили, который заявил о намерении вернуться в Украину 1 апреля.

Михеил Саакашвили, который находится в Нидерландах после процедуры реадмиссии Украиной, заявил, что хочет вернуться в Грузию и «очистить свое имя в суде».

Находясь в Украине, Саакашвили был фигурантом трех уголовных производствах, которые расследуют украинские правоохранители. Первое дело было связано с организацией акций протеста и так называемыми «деньгами Курченко». Непосредственно по этому делу его допрашивали в СБУ.

12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали в Киеве. Впоследствии пограничники сообщили, что его вернули в страну предыдущего пребывания, то есть, в Польшу по процедуре реадмиссии. Через два дня политик заявил, что получил удостоверение лица в Нидерландах.

В марте ГПУ сообщила, что приостановила уголовное производство в отношении Саакашвили.