Киев убедил ЕК, что остается надежным транзитером российского газа - Демчишин

Такая позиция была озвучена в понедельник в Брюсселе министром топлива и энергетики Украины Владимиром Демчишиным в ходе трехсторонних газовых переговоров, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Украинская сторона убедила Комиссию, что мы являемся надежным партнером-транзитером. И независимо от того, поставляют ли нам (газ) россияне, тот объем газа, который есть в Украине, в хранилищах, который мы добываем, который мы получаем по реверсному потоку, его достаточно для того, чтобы выполнять обязательства Украины перед европейскими партнерами. Независимо от того, будут поставлять или нет, Украина готова и в состоянии выполнить свои обязательства по транзиту", - сказал Демчишин.

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По его словам, в ходе переговоров с украинская сторона предоставила материалы, которые подтверждают, что Россия "не выполняла заказы, которые делал "Укртрансгаз". "Россия их не воспринимает. ЕК понимает нашу позицию. Мы ставили задачу получить от россиян гарантии того, что это не будет происходить в будущем", - подчеркнул министр.