МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд главе союза венгров Румынии

По словам самого главы венгерского союза, ему отказали во въезде "без какого-либо четкого объяснения".

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп в связи с запретом на въезд в Украину главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.

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Об этом сообщает «Главред», ссылаясь на Agerpres. По словам самого Келемена, ему отказали во въезде "без какого-либо четкого объяснения".

Отмечается, что Келемен собирался принять участие в торжествах по случаю 30-летия образования Венгерского культурного союза на Закарпатье. Запрет на въезд главы ДСВР в Украину действует 1,5 года.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

В феврале министр Гергей Гуйяш, возглавляющий администрацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвал закон Украины об образовании "полуфашистским". Соответствующий релиз по результатам пресс-конференции в Будапеште размещен на сайте венгерского правительства.

Отвечая на вопрос о выборах в Украине, Гуйяш заявил, что "в настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств", и которое "приняло полуфашистский образовательный закон", и выразил надежду, что венгерской власти "удастся достучаться к новой администрации, поскольку она не имеет возможности контактировать с нынешней администрацией". Также Гуйяш отметил, что в Венгрии продолжают ожидать от украинской власти изменения этого закона.