В МИД Украины отреагировали на заявление Венгрии об образовательном законе как о "полуфашистском"

Дальнейшие требования Венгрии по изменению принятого Украиной законодательства об образовании в министерстве считают недопустимыми.

В Министерстве иностранных дел Украины считают манипулятивным заявлением Венгрии относительно закона об образовании в Украине как о "полуфашистском" законодательном акте.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко относительно последних высказываний венгерских чиновников об Украине, размещенном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

"Мы ведем диалог с нашими партнерами через избранных народами этих стран представителей и ожидаем такого же уважения к выбору украинского народа", - заявила Зеленко.

Она отмечает, что в Украине ни правительство, ни общество не имеют антивенгерских настроений и остаются готовыми к диалогу с Венгрией.

"Принятый в соответствии с внутренним законодательством и нашими международными обязательствами Закон Украины "Об образовании" прошел экспертизу Венецианской комиссии. Рекомендации находятся в стадии выполнения. Считаем недопустимыми дальнейшие требования по изменению принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами как "полуфашистский закон", как и фактами по его содержанию", - отметила пресс-секретарь МИД.

Отметим, закон Украины об образовании назвал "полуфашистским" министр Гергей Гуйяш, возглавляющий администрацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Соответствующий релиз по результатам пресс-конференции в Будапеште размещен на сайте венгерского правительства. Отвечая на вопрос о выборах в Украине, Гуйяш заявил, что "в настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств", и которое "приняло полуфашистский образовательный закон", и выразил надежду, что венгерской власти "удастся достучаться к новой администрации, поскольку она не имеет возможности контактировать с нынешней администрацией". Также Гуйяш отметил, что в Венгрии продолжают ожидать от украинской власти изменения этого закона.

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Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО. Затем глава МИД Венгрии заявлял, что Будапешт предлагает Киеву заключить соглашение о защите национальных меньшинств. Указанное соглашение должно предусматривать разрешение на свободное использование родного языка нацменьшинствами в религии, культуре, образовании и государственном управлении.

13 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что пути назад относительно принятого в 2017 году Верховной Радой закона об образовании нет, но необходимо продолжать консультации с представителями венгерской общины Закарпатья. Он подчеркнул, что цель закона об образовании заключается не в ассимиляции венгров, а в открытии шансов для самореализации венгерского меньшинства в Украине.