В Москве полиция задержала 10 участников марша памяти Немцова

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на ресурс "ОВД Инфо", Николай Алексийчук арестован по статье 19.3 КоАП. Кроме того, ему вменяется статья 20.3.

"Задержанный признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики и неповиновении полиции", - цитирует РИА Новости пресс-службу Тверского суда Москвы.

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Административному аресту на восемь суток подвергнут по решению суда также Федор Лакшин, страдающий онкологическим заболеванием. Его также обвинили в неподчинении полицейскому.

В суд поступили материалы на 10 человек, задержанных накануне во время марша. Жену Алексийчука также задержали. Как предполагает "ОВД Инфо", их 12-летний ребенок после задержания родителей находится один.