Московская полиция составила на Гончаренко админпротокол (документ)

Об этом сообщил в Твиттере адвокат Марк Фейгин, изложив сообщения московского главка российской полиции украинскому посольству, где утверждается, что Гончаренко задержан за неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Согласно документу, на украинского депутата был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных нарушениях.

Читайте такжеГончаренко является уже вторым депутатом и членом ПАСЕ, незаконно задержанным в России - МИД"Относительно нет претензий со стороны МВД к депутату Гончаренко, а это что тогда?", - написал Фейгин.

Справка. Статья 19.3 российского кодекса об административных нарушениях устанавливает ответственность за "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей" и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.