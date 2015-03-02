Депутаты минутой молчания почтили память Немцова
17:43, 02 марта 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман открыл внеочередное заседание парламента.
Около 20 депутатов продолжают блокировать трибуну / АПУ
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале зарегистрировались 329 депутатов.
В начале заседания депутаты минутой молчания почтили память убитого 27 февраля в Москве российского оппозиционера Бориса Немцова.
Около 20 депутатов, в частности, от Радикальной партии во главе с ее лидером Олегом Ляшко, продолжают блокировать парламентскую трибуну.
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В сессионном зале присутствуют члены правительства и премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений к закона “О Государственном бюджете Украины на 2015 год” (№2147) и другие связанные законопроекты.
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