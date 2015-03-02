Адвокат семьи Немцова требует отпустить свидетельницу убийства в Украину

Об этом УНИАН сообщил адвокат семьи Немцовых Прохоров возле здания Следственного комитета в Москве, куда доставили Дурицкую.

"Анна добровольно оказала максимальное содействие следствию, все рассказала, дала все необходимые пояснения, но, несмотря на это, следствие, оперативные сотрудники по поручению следствия удерживают ее, по сути, под домашним арестом", - сказал Прохоров.

Он сообщил, следователи много часов допрашивали Дурицкую в первый же день после убийства, совершенного в ночь на 28 февраля. В тот же день был осуществлен выезд на место преступления и видеосъемка, а на следующий день, 1 марта, были осуществлены необходимые технико-экспертные действия, и сегодня проведение экспертиз заканчивается.

"Что еще может требовать следствие - совершенно непонятно, но, несмотря на это, она имеет право вернуться в Киев или туда, куда она захочет, в чем ей, несомненно, препятствуют", - добавил Прохоров.

Адвокат сообщил, что Дурицкая отказалась от госзащиты, но ее защиту осуществляют оперативные сотрудники правоохранительных органов.

"Анна предпочла бы с этими сотрудниками доехать до аэропорта, но в этом ей противодействуют", - сказал он.

Прохоров также сообщил, что сегодня завершаются экспертные действия с телефонами, по другим экспертизам информации нет.

"Мы настаиваем, чтобы ей дали возможность выехать в Киев, тем более, что она сама, не меньше друзей и родственников Бориса Немцова, заинтересована, чтобы убийство было раскрыто. Анна готова дать подписку о том, что готова принять участие во всех следственных действиях и приехать, но сейчас хочет быть вместе с матерью, которая больна", - подчеркнул он.

Кроме того, Прохоров сообщил, что самочувствие Дурицкой тяжелое. По его словам, "это не удивительно, поскольку на ее глазах, в непосредственной близости, погиб близкий человек, она сама чудом избежала ранения и гибели", а невозможность уехать к матери, "бесспорно, является дополнительным психотравмирующим фактором".

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По его словам, у Дурицкой есть возможность общаться по телефону с мамой и консулом.

"Анна находится круглосуточно под охраной и в то же время под конвоем", - сказал он.

Отвечая на вопрос УНИАН, когда девушку могут отпустить, адвокат сказал: "Не готов делать прогнозы, но следствие что-то говорило о среде, мы делаем все возможное, чтобы она получила такую возможность в ближайшее время".

По его словам, Дурицкая может перемещаться только в пределах квартиры и следственных учреждений, куда ее возят под охраной и в то же время под конвоем, перемещаться по Москве свободно она не может".

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте. Полиция расследует факт по статье об убийстве.

В интервью от 10 февраля Немцов заявил об опасениях, что президент России Владимир Путин "закажет" его за оппозиционные высказывания.

Убийство Немцова произошло за день до оппозиционного марша "Весна", запланированного на 1 марта.

Немцова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 3 марта.