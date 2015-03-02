В московской полиции доказали, что не били Гончаренко в течение 12 минут

Об этом сообщается на сайте МВД Москвы.

"С учетом вчерашних многочисленных интервью А.Гончаренко, в которых он сделал необоснованные заявления, что в отделе полиции ему якобы причинили телесные повреждения и отказали в медицинской помощи, принято решение обнародовать видеозапись его нахождения в отделе полиции", - говорится в сообщении.

Видеозапись доступна для просмотра на сайте Petrovka38.ru на видеосервере московской полиции.

"Таким образом любой желающий может убедиться, что украинский парламентарий цел и невредим и что с ним обходились корректно, в рамках действующего законодательства", - сообщили в МВД.

Читайте такжеМосковская полиция составила на Гончаренко админпротокол (документ)Запись длится почти 12 минут, из которых 11 составляет выдача Гончаренко личных вещей при освобождении. Первая минута записи - нарезка из пребывания депутата в камере.

Вчера Гончаренко провел в отделении полиции "Китай-город" несколько часов, после чего заявил о применении к нему незаконных мер физического воздействия.

Депутат заявил, что уже после задержания его били. Он просил вызвать врача, однако это так и не было сделано.

Сегодня стало известно, что Гончаренко подал заявление на неправомерные действия московской полиции.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что московская полиция больше не имеет претензий к депутату Верховной рады Алексею Гончаренко и он может беспрепятственно покинуть территорию РФ.