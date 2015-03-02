МВД РФ заявило об отсутствии претензий к Гончаренко

"Московская полиция официально подтверждает, что по линии органов внутренних дел к А.Гончаренко никаких претензий не имеется", - сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ, передает ТАСС.

"Он может покинуть территорию РФ, когда пожелает", - подчеркнули в главке.

В полиции пояснили, что "обязательство о явке в суд депутату было выдано превентивно, поскольку он является гражданином другой страны и мог покинуть Россию".

"Между тем, для оценки материалов и принятия решения об их процессуальной квалификации требовалось дополнительное время", - сказали в полиции.

"По результатам оценки всех обстоятельств юридических претензий московская полиция к А.Гончаренко не имеет", - заключили в МВД.

Читайте такжеГончаренко: полицейский назвал депутатское удостоверение "бумажкой"В свою очередь, как сообщил один из адвокатов Гончаренко Николай Полозов, "защита ни о чем не была уведомлена". Он отметил, что намерен приехать в суд для "выяснения вопроса о судьбе составленного на Гончаренко протокола".

В пресс-службе московского МВД также заявили, что видеозапись пребывания Гончаренко в московском отделе полиции будет обнародована, чтобы опровергнуть его заявление о применении к нему насилия и отказе в медпомощи.

"С учетом вчерашних многочисленных интервью А. Гончаренко, в которых он сделал необоснованные заявления, что в отделе полиции ему якобы причинили телесные повреждения и отказали в медицинской помощи, принято решение обнародовать видеозапись пребывания депутата в полицейском отделе", - сообщили в ведомстве.

Читайте такжеГончаренко рассказал о задержании в Москве: говорит, его били и запугивали"Таким образом, любой желающий сможет убедиться, что украинский парламентарий цел и невредим и что с ним обходились корректно, в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в ГУВД.

Видеозапись будет доступна для просмотра на видеосервере московской полиции.