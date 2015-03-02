Гончаренко подал заявление на неправомерные действия московской полиции

"Ещё вчера я подал заявление обо всех неправомерных действиях по отношению ко мне, начиная от избиения сотрудниками полиции и заканчивая недопустим ко мне врача и адвоката", - написал депутат на свое странице в социальной сети Facebook.

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Ранее УНИАН сообщал, что Московская полиция не имеет претензий к депутату Верховной рады Алексею Гончаренко, он может беспрепятственно покинуть территорию РФ.

В свою очередь, как сообщил один из адвокатов Гончаренко Николай Полозов, "защита ни о чем не была уведомлена". Он отметил, что намерен приехать в суд для "выяснения вопроса о судьбе составленного на Гончаренко протокола".

В пресс-службе московского МВД также заявили, что видеозапись пребывания Гончаренко в московском отделе полиции будет обнародована, чтобы опровергнуть его заявление о применении к нему насилия и отказе в медпомощи.

"С учетом вчерашних многочисленных интервью А. Гончаренко, в которых он сделал необоснованные заявления, что в отделе полиции ему якобы причинили телесные повреждения и отказали в медицинской помощи, принято решение обнародовать видеозапись пребывания депутата в полицейском отделе", - сообщили в ведомстве.