Сегодня Рада рассмотрит "законы для МВФ"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрий Столярчук заявил, что решение о начале заседания в 16.00 «принято на Совете коалиции, которая состоялась под председательством председателя ВР Владимира Гройсмана и при участии премьер-министра Украины Арсения Яценюка».

Читайте такжеГонтарева: выздоровление банковской системы Украины на финишной прямойПо его словам, на Совете коалиции решено, что 2 марта в первой половине дня профильные комитеты подготовят согласованные проекты решений по программе с МВФ. Пресс-секретарь также процитировал Гройсмана, который отметил: «Мы имеем в 16.00 войти в сессионный зал и проголосовать за все решения».